Sofra Compass Group açıklamasına göre, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren, 500 binden fazla çalışanı bulunan, 5 milyar öğün yıllık yemek üretim kapasitesine sahip ve 17.8 milyar sterlin cirosu olan yemek ve destek hizmetler sağlayıcısı Compass Group'un bir parçası olan Sofra/Compass Group Türkiye, 2017 yılı ekonomi verilerini açıkladı.

2017'DE 3 BİN KİŞİYİ İŞE ALDI

Türkiye'de geçtiğimiz yıla göre yüzde 20'lik büyüme kaydeden grup, 2018 yılında da çift haneli büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. 2017 yılında 3 bin kişiye istihdam sağlayan Sofra/Compass Group Türkiye, insan kaynakları alanına yapacakları önemli yatırımlarla bu rakamı 2018 yılında 2 katına çıkararak, 6 bin kişiye daha iş imkanı sunacak.

Kaynak: haberinburada