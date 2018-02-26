SOFRA/COMPASS GROUP TÜRKİYE, 6 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Ünlü yemek şirketi Sofra/Compass Group Türkiye, insan kaynakları alanına yapacakları önemli yatırımlarla bu yıl 6 bin kişiye iş imkanı sunacak.
Sofra Compass Group açıklamasına göre, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren, 500 binden fazla çalışanı bulunan, 5 milyar öğün yıllık yemek üretim kapasitesine sahip ve 17.8 milyar sterlin cirosu olan yemek ve destek hizmetler sağlayıcısı Compass Group'un bir parçası olan Sofra/Compass Group Türkiye, 2017 yılı ekonomi verilerini açıkladı.
2017'DE 3 BİN KİŞİYİ İŞE ALDI
Türkiye'de geçtiğimiz yıla göre yüzde 20'lik büyüme kaydeden grup, 2018 yılında da çift haneli büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. 2017 yılında 3 bin kişiye istihdam sağlayan Sofra/Compass Group Türkiye, insan kaynakları alanına yapacakları önemli yatırımlarla bu rakamı 2018 yılında 2 katına çıkararak, 6 bin kişiye daha iş imkanı sunacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kar Sevincini Mikrofonla Haykırdı: Nasıl Yağıyor Görüyorsunuz
- Yaşlı Anne-Baba Şizofreni Hastası Çocuklarının Kurbanı Oldu! Bıçaklayarak Öldürdü
- Kayınpeder, Tartıştığı Gelini Ve Oğluna Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
- Kar Her Saat Biraz Daha İstanbul'a Yaklaşıyor! Edirne'de Okullar Tatil Edildi
- Fransız Sömürgesi Altında Kalan Cezayir, Zamanla Dilini Ve Kültürel Değerlerini Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Filin Saldırısına Uğrayan Hintli, Hayatını Kaybetti
- Rusya'nın Suriye'ye Gönderdiği Su-57 Savaş Uçakları Uydudan Böyle Görüntülendi
- Doğu Guta'da Yaşanan Krizle İlgili Bilinmesi Gerekenler
- Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
- Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar