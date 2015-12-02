

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde cumartesi sabahı yaşanan çatışmanın öncesinde yaşananlarla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yerel kaynakların iddialarına göre teröristler Mahsum Gürkan ve Uğur Yakışır olaydan bir gün önce yaşanan beyaz Toros olayında 3 polisi yaraladıktan sonra ölen kuzenleri Süleyman Yakışır da ölü olarak ele geçirildi. Cumartesi günü ise Gürkan ve Yakışır kuzenlerinin mezarına gitti.



ŞOFÖR SİVİL POLİSTİ



İstihbarat birimlerinin peşinde olduğu kuzenler, Yeniköy Mezarlığı'nda fark edildi ve sivil polisler tarafından takibe alındı. Polisin uzun süredir peşinde olduğu kuzenler mezarlıktan ayrıldıktan sonra yeni bir eylem gerçekleştirmek üzere Sur'a gitmek istedi. Taksi çevirdiler fakat şoför sivil polisti. Şüphelenince hemen arkasındaki taksiye yöneldiler. Kuzenlerin bindiği taksideki şoför ise iddiaya göre polisin bilgisi dahilinde hareket ediyordu. Uğur ile Gürkan Clas Otel'in önünde inmek istediklerini iletti.



POLİSE İŞARET VERDİ



Şoför ilk etapta polislerin beklediği daha ilerideki bir noktada bırakmak istedi ancak kuzenler inmek istediklerini ısrarla diretince şoföre 50 lira uzattı. Şoför üzerinde bozuk olmadığı belirtip ileride bozdurabileceğini söyledi. Kuzenler para üstü istemediklerini söyleyip inmeye hazırlandığı esnada şoför eliyle 50 lirayı kaldırıp ilerideki polislere işaret verdi. Kuzenler durumu anlayıp kıyafetlerine gizledikleri silahları çıkartıp yaklaşan iki polisi şehit etti.