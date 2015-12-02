O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

şoförün işaretini görüp iki polisi şehit ettiler

ŞOFÖRÜN İŞARETİNİ GÖRÜP İKİ POLİSİ ŞEHİT ETTİLER

Tahir Elçi'nin öldüğü olay öncesi iki polisi vuran iki YDG-H'linin, çatışmada ölen kuzenlerinin mezarlığını ziyaretten geldikleri belirtildi

Tarih : 02 Aralık 2015, 09:04
Puan Ver : Şoförün İşaretini Görüp İki Polisi Şehit Ettiler(6/10)5


Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde cumartesi sabahı yaşanan çatışmanın öncesinde yaşananlarla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yerel kaynakların iddialarına göre teröristler Mahsum Gürkan ve Uğur Yakışır olaydan bir gün önce yaşanan beyaz Toros olayında 3 polisi yaraladıktan sonra ölen kuzenleri Süleyman Yakışır da ölü olarak ele geçirildi. Cumartesi günü ise Gürkan ve Yakışır kuzenlerinin mezarına gitti.



ŞOFÖR SİVİL POLİSTİ



İstihbarat birimlerinin peşinde olduğu kuzenler, Yeniköy Mezarlığı'nda fark edildi ve sivil polisler tarafından takibe alındı. Polisin uzun süredir peşinde olduğu kuzenler mezarlıktan ayrıldıktan sonra yeni bir eylem gerçekleştirmek üzere Sur'a gitmek istedi. Taksi çevirdiler fakat şoför sivil polisti. Şüphelenince hemen arkasındaki taksiye yöneldiler. Kuzenlerin bindiği taksideki şoför ise iddiaya göre polisin bilgisi dahilinde hareket ediyordu. Uğur ile Gürkan Clas Otel'in önünde inmek istediklerini iletti.



POLİSE İŞARET VERDİ



Şoför ilk etapta polislerin beklediği daha ilerideki bir noktada bırakmak istedi ancak kuzenler inmek istediklerini ısrarla diretince şoföre 50 lira uzattı. Şoför üzerinde bozuk olmadığı belirtip ileride bozdurabileceğini söyledi. Kuzenler para üstü istemediklerini söyleyip inmeye hazırlandığı esnada şoför eliyle 50 lirayı kaldırıp ilerideki polislere işaret verdi. Kuzenler durumu anlayıp kıyafetlerine gizledikleri silahları çıkartıp yaklaşan iki polisi şehit etti.








Etiketler: Şoförün  İşaretini  Görüp  İki  Polisi  Şehit  Ettiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER