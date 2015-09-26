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şoförü, yolcu ve esnaf kurtardı

ŞOFÖRÜ, YOLCU VE ESNAF KURTARDI

İstanbul Ümraniye'de minibüs şoförünü bıçaklı saldırganın elinden yolcu ve esnaf kurtardı.

Tarih : 26 Eylül 2015, 11:02
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Ümraniye'de bir kişi caddede seyir halindeki yolcu minibüsünü durdurup elindeki bıçakla şoföre tehditler yağdırmaya başladı; daha sonra da sürücü kapısını açıp şoförü yaralamaya yönelik birkaç kez hamle yaptı. Şoför de yerinden kalkıp yan koltuğa geçerek bıçak hamlelerinden kendini korumaya çalıştı. Bu sırada devreye giren bir yolcu araçtan indi ve çevrede bulduğu sopayla adamı kovalamaya başladı. Çevredeki esnaflar da eli bıçaklı kişinin arkasından bir süre koştu. Kısa bir kovalamacanın ardından da adam izini kaybettirdi.








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