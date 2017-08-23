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Sodalı Mavi Gölde Yüzmek İçin Türkiye'nin Dört Bir Yanından Akın Akın Geliyorlar

SODALI MAVİ GÖLDE YÜZMEK İÇİN TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN AKIN AKIN GELİYORLAR

Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan ve doğal sodadan oluşan 'Mavi Göl' Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 17:50
Puan Ver : Sodalı Mavi Gölde Yüzmek İçin Türkiye'nin Dört Bir Yanından Akın Akın Geliyorlar(8/10)4

Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan ve doğal sodadan oluşan 'Mavi Göl' ziyaretçilerini ağırlıyor. Görenlerin tekrar tekrar baktığı ayrılmak istemediği Mavi Göl yaz aylarında ise serinlemek isteyenlerin ve sodalı suda yüzmek isteyenlerin durağı haline geldi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR

Turizme açıldığı günden bugüne binlerce vatandaş tarafından ziyaret edilen Mavi Göl, sosyal paylaşım sitelerinde sergilenen fotoğrafları ise paylaşım rekorları kırdı.

Mavi Göl ve Kuzalan Tabiat Parkı sayesinde Giresun ve Dereli turizm de altın yılını yaşadığını belirten Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, " Mayıs ve nisan ayları çok yağışlı gitmesine rağmen, ayrıca ramazan bayramından yoğun bir geliş olmamasına rağmen beklemediğimiz yoğun bir akım oldu hem hemşerilerimiz hem de Türkiye'nin 4 yanından. Bu doluluk sayesinde tesislerin yetersiz olduğunu ve eksiklerimizin olduğunu fark ettik. Şuanda Trabzon'da Rize'de ve Türkiye'nin büyük şehirlerinde olduğunu gibi yaylalarımızda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Buda bizi fazlası ile memnun ediyor" dedi.

"MAVİ GÖL'Ü BİZ DE TURİSTLERİN SAYESİNDE ÖĞRENDİK"

Mavi Göl'ün doğa severlerin beğenisine sunulmasıyla beklenmedik bir akıma uğradıklarını kaydeden Şenlikoğlu, "Kümbet, kulakkaya, Bektaş bilinen destinasyon alanlarıydı çok yoğun bir geliş var bu bölgelere ayrıca bu sene Milli Parkların ve Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin katlılarıyla Dereli deki 'Mavi Göl ve Kuzalan Tabiat Parkı' turizm severlerin hizmetine sunuldu. Bizde mavi gölü çok bilmiyorduk ama 3 yıldır keşfedilmiş bir bölge. Sosyal medyada insanlar çok daha iyi biliyorlar. Onların sayesinde bizde öğrenmiş olduk. Buda neyi gösterdi Dereli de her gün yeni bir yerin keşfedildiğini" ifadelerini kullandı.

"600 TUR OTOBÜSÜ GELDİ"

"Giresun'un en büyük tarizim potansiyeli bizim ilçemizde" diyen Başkan Şenlikoğlu,"Türkiye'nin 4 bir yanından gelen tur otobüsleri var. Giresun'un bir sihri var bunu bulmaya geliyorlar. Şuanda yetkililerin belirttiği rakam 600 tur otobüsü geldi ve günlük 8-9 tur otobüsü geliyor. Konaklama şansı bulanlar konaklıyor yatak sayıları az olduğu için kalmak isteyenleri ağırlayamıyoruz seneye eksikleri giderip inşallah ağırlayacağız." diye konuştu.

Mavi Gölü görmek için İstanbul'dan otostopla gelen Sinoplu Can Ustaoğlu, gölü sosyal medyada gördüğü ve buraya kamp atıp yüzmek için geldiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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