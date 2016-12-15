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socar'ın türkiye'ye yatırımı 18 milyar doları aşacak

SOCAR'IN TÜRKİYE'YE YATIRIMI 18 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın Başkanı Abdullayev, Türkiye'deki yatırımlarının tamamlandığında 18 milyar doları aşacağını söyledi.

Tarih : 15 Aralık 2016, 16:47
Puan Ver : Socar'ın Türkiye'ye Yatırımı 18 Milyar Doları Aşacak(7/10)4


 Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın Başkanı Rövnag Abdullayev, AA muhabirinine yaptığı açıklamada, SOCAR olarak Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güvendiklerini, tamamlandığında 18 milyar doları aşması beklenen yatırımlarının, bu güvenin en büyük kanıtı olduğunu ifade etti.



Türkiye'deki projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, ülkenin en önemli sorunlarından biri olan cari açığın ve enerji ithalatının azalmasına önemli destek sağlanacağını aktaran Abdullayev, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin köklü devlet geleneği, güçlü demokrasi anlayışı ve hızla büyüyen ekonomisiyle başta bölge olmak üzere, tüm dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini alacağına inanıyoruz. Kısa bir süre sonra Türkiye, enerji köprüsü bir ülke olarak, dünyadaki yerini daha da güçlendirmiş olacak."



Rafineriye 3,7 milyar ve TANAP'ın finansmanı



Abdullayev, STAR Rafinerisi için kapsamlı ve yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bugüne kadar 3,7 milyar dolar tutarında harcama yaptığımız STAR Rafinerisi'nin genel ilerleme oranı yüzde 80'e ulaştı. Makine ve ekipman montajı için gerekli altyapının kurulmasının ardından, Aralık 2015 itibarıyla ağır ekipman sevkiyatı başladı ve 2016 ortasında tamamlandı. 2016'nın son aylarında ve 2017 boyunca tank yapımlarının, makine ve ekipman montajlarının sürdürüleceğini, 2018 yılında da STAR Rafineri'nin hizmete gireceğini öngörüyoruz. Türkiye'ye yatırımlarımız tamamlandığında toplamı 18 milyar doları aşacak." diye konuştu.



 



kaynak:trthaber








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