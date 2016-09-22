

Snowden'in iddiasına göre, Allo sayesinde Google, kullanıcıların mesajlaşmalarına erişim sağlayabiliyor.

Google'ın WhatsApp'a rakip olan uygulaması Allo'yu hedef alan Snowden, konu ile ilgili tweet atarak be uyarısının nedenine de açıklık getirdi.