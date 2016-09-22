SNOWDEN'DAN UYARI: O UYGULAMAYI SİLİN
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın dinleme skandalını ortaya çıkaran Snowden, akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu.
Snowden, Google'ın dün kullanıma sunduğu uygulamanın hemen silinmesi tavsiyesinde bulundu.
Google'ın WhatsApp'a rakip olan uygulaması Allo'yu hedef alan Snowden, konu ile ilgili tweet atarak be uyarısının nedenine de açıklık getirdi.
Snowden'in iddiasına göre, Allo sayesinde Google, kullanıcıların mesajlaşmalarına erişim sağlayabiliyor.
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