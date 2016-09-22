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snowden'dan uyarı: o uygulamayı silin

SNOWDEN'DAN UYARI: O UYGULAMAYI SİLİN

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın dinleme skandalını ortaya çıkaran Snowden, akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

Tarih : 22 Eylül 2016, 14:15
Puan Ver : Snowden'dan Uyarı: O Uygulamayı Silin(0/10)


Snowden, Google'ın dün kullanıma sunduğu uygulamanın hemen silinmesi tavsiyesinde bulundu.

Google'ın WhatsApp'a rakip olan uygulaması Allo'yu hedef alan Snowden, konu ile ilgili tweet atarak be uyarısının nedenine de açıklık getirdi.

Snowden'in iddiasına göre, Allo sayesinde Google, kullanıcıların mesajlaşmalarına erişim sağlayabiliyor.









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