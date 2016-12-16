Sniper Elite 4 yakında çıkacak olan, çoğu oyuncunun beklediği bir FPS oyunu. Daha önceden kısa bir tanıtım videosuyla çıkışını garantileyen Sniper Elite 4 sistem gereksinimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



Sniper Elite 4 yakında çıkacak olan, çoğu oyuncunun beklediği bir FPS oyunu. Daha önceden kısa bir tanıtım videosuyla çıkışını garantileyen Sniper Elite 4 sistem gereksinimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.







İlk 3 oyunuyla büyük beğeni toplayan seri 4. oyunu ile dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 4. oyunun teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



MİNİMUM Sitem Gereksinimleri







İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 or 64-bit Windows 10









İşlemci: Intel CPU Core i3-2100 or AMD equivalent









Bellek: 4 GB RAM









Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)







ÖNERİLEN Sistem Gereksinimleri







İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 or 64-bit Windows 10









İşlemci: Intel CPU Core i7-3770 or AMD equivalent









Bellek: 8 GB RAM









Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 970 / AMD GPU Radeon RX 480







14 Şubat 2017'de PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapacak. Oyunun ön siparişinin Steam'de ₺89.90 olduğunu da söylemek gerek.



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