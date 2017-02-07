Sniper Elite 4, PS4 Pro ve PC için DirectX 12 ile daha iyi grafiklerle geliyor.



Sniper Elite 4, PS4 Pro ve PC için DirectX 12 ile daha iyi grafiklerle geliyor.



Bilindiği gibi Sony, daha güçlü bir PlayStation isteyenler içinPS4 Pro‘yu satışa sunmuştu. Eski oyunları daha iyi performansla çalıştıran bu cihaza gelecek yeni oyunlar, cihazın tam gücünü kullanacak. Bunlardan birisi de Sniper Elite 4.



Windows İçin DirectX 12 Desteği



İlk üç oyunu ile bizlere keskin nişancı olma keyfini yaşatan yapım,PlayStation 4 Prove PCiçin DirectX 12desteği sunacak. Oyunculara, artırılmış ışık ve gölge kalitesi ile daha kaliteli görseller sunulacak. Oyun, PS4'de daha fazla kare hızı ve daha hızı yükleme sürelerine sahip olacak. Ayrıca daha eski donanıma ve Windowssürümüne sahip PC oyuncuları için de DirectX 11 desteği sunulacak.



Rebellion‘ın geliştirdiği yapım,14 Şubat‘ta piyasaya sürülecek. Sniper Elite 4, PC, PS4 ve Xbox One konsollarında oynanabilecek.



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