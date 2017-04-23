Bir oyun sitesinin iddiasına göre Nintendo, SNES'i de NES gibi yeni jenerasyona uyarlayabilir. İddialara bakalım ve SNES Mini ne zaman çıkacak öğrenelim.



Geçtiğimiz hafta Nintendo'nun yaptığı bir açıklama vardı. Bu açıklama oyuncuları çok üzmüştü. Firma, NES Classic Edition satışlarının sona erdiğini açıklamıştı. Konsolun yok satmasına rağmen, Nintendo'nun neden böyle bir karar aldığı sorulmaya başladı. Ancak bir gelişme bu olayı açıklıyor gibi. Nintendo, NES'ten sonra bir diğer emektar konsolu SNES'i de yeni adıyla, yenilenmiş şekilde piyasaya sürebilir.



Bu iddia Eurogamer tarafından ortaya atıldı. Eurogamer kaynaklarından Nintendo'nun SNES'in modern halini SNES Mini ya da SNES Classic Edition adıyla piyasaya sürmeyi planladığını öğrenmiş. Eğer bu haber doğruysa Nintendo hayranları için iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Zira Super Nintendo konsolunun birçok güzel oyunu bulunuyor.



Habere göre, Nintendo SNES'in yenilenmiş hali SNES Mini ya da SNES Classic Edition‘u bu yılın sonlarına doğru satışa sunacak. Firma, haberin başında dediğimiz gibi NES Classic Editioun satışlarının sona erdiğini açıklamıştı. Eğer SNES Mini de gelirse onun da NES Classic Edition gibi belli bir dönem için satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu konsolu almak istiyorsanız, çıkmasıyla berabere elinizi çabuk tutun. Zira Nintendo'nun konsolları karaborsaya kadar düşebiliyor.