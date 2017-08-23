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Sneijderli Nice, Napoli'ye Elenerek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

SNEİJDERLİ NİCE, NAPOLİ'YE ELENEREK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ

Wesley Sneijder'in formasını giydiği Nice, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Napoli'ye 2 maçta da 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 00:30
Puan Ver : Sneijderli Nice, Napoli'ye Elenerek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti(10/10)6

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransız ekibi Nice sahasında İtalyan devi Napoli ile karşı karşıya geldi. Nice'de Wesley Sneijder'in ilk 11'de başladığı maçta Napoli, Nice'i 2-0 yendi.

NİCE AVRUPA LİGİ'NE

Bu sonuçla Napoli adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yazdırdı. Nice yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Napoli'ye Fransa'da galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Jose Callejon ve 89. dakikada Insigne kaydetti. Nice'de Sneijder 90 dakika sahada kaldı.

Napoli, İtalya'da oynanan ilk maçta rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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