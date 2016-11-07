

KİMSE ONUNLA KONUŞMUYOR!







Bugüne kadar yaşanan her kötü gidişatta faturayı ya eski hocalarına ya da arkadaşlarına kesen Hollandalı'nın son açıklamaları, Florya'da soğuk rüzgarların esmesine neden oldu. Sneijder'ın sözlerinden duydukları rahatsızlığı önceki gün yapılan idmanda açıkça belli eden Sarı-Kırmızılı birçok oyuncunun, zorunlu olmadıkça yıldız oyuncuyla konuşmadıkları ortaya çıktı.







Riekerink'in takımın başına getirilmesinde vatandaşının büyük rolü olduğunu da bilen ve bu nedenle Sneijder'ın 11'deki yerinin garanti olduğunu düşünen birçok futbolcunun, yaptığı bu açıklamayla kendilerini taraftarın önüne atan takım arkadaşlarına bir hayli kızgın oldukları bildirildi.