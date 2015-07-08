

Galatasaray, Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yönetici Cüneyt Tanman, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında kritik açıklamalar yaptı. Tanman, "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sneijder'le 2 yıllık anlaşmayı düşünüyoruz. Menajeriyle görüştük, kendisiyle de görüşeceğiz" diye konuştu. Portekiz'in Benfica takımında forma giyen sağ bek Maxi Pereira ile ilgilenmediklerini vurgulayan Cüneyt Tanman, "Pereira'nın Sabri'den ne artısı var? Maxi Pereira'yı alırsak insanlar mutlu mu olacak? Eldekilerin kıymetini bilmek gerek. Sabri şampiyonluğa büyük katkı yaptı" dedi.