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sneijder'in yerine o geliyor!

SNEİJDER'İN YERİNE O GELİYOR!

Sneijder'in Tudor ile sorun yaşadığı şeklindeki haberlerin gölgesinde bir de transfer iddiası geldi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 10:02
Puan Ver : Sneijder'in Yerine O Geliyor!(5/10)6


Portekiz'den A Bola gazetesi, sarı kırmızılı ekibin, İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen Leonardo Bertone ile ilgilendiğini ileri sürdü.



Gazete, Sporting Lizbon'un Galatasaray ve Betis ile zorlu bir yarışa girdiğini kaydetti.



Haberde, orta sahada hücuma dönük görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun, yeteneklerinden de bahsedildi.



 



kaynak:sabah








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