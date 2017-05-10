G.Saray'da Sneijder'in gelecek sezon kalıp kalmayacağı tartışılırken, İtalya'dan sarı-kırmızılı kulüple ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.



Il Messaggero Veneto gazetesi, teknik direktör Tudor'un Udinese'de oynayan vatandaşı Andrija Balic'i istediğini yazdı.



Genç hocanın, 10 numara pozisyonunda görev yapan 19 yaşındaki futbolcunun alınması için yönetime baskı yaptığı belirtilen haberde, oyuncunun menajerinin Ali Egesel olduğu detayına da yer verildi.



SADECE 1 MAÇTA OYNADI



Daha önce Hajduk Split'te forma giyen Andrija Balic, Hırvat takımıyla 32 maça çıkıp 4 gol attı.



Bunların 2'sini Avrupa Ligi'nde kaydeden oyuncu, sezon başında 3 milyon euro'ya Udinese'nin yolunu tuttu; ancak İtalyan ekibinde beklediği şansı bulamadı. Bu sezon sadece 1 maçta forma giydi.







kaynak:sabah