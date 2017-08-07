Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Wesley Sneijder, Fransa'nın Nice ekibi ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMAYI TWİTTER'DAN DUYURDULAR

Yıldız oyuncu Nice şehrine vardı ve havaalanında taraftarlar kendisini coşkulu bir şekilde karşıladı. Ligue 1 ekibi anlaşmayı Twitter hesabından resmen açıkladı.

ALACAĞI YILLIK ÜCRET ŞAŞIRTTI

Hollandalı yıldız oyuncunun, Nice kulübünün yaptığı 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtilirken, Sneijder yarın sağlık kontrolünden geçecek. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Hollandalı yıldızın yeni kulübünden alacağı maaşın 1.8 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada