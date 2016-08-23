SNEİJDER'İN PATLAYAN KARESİ!
Ligde oynanan Karabükspor maçı öncesinde Wesley Sneijder'in bu karesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, bir kez daha taraftarın gönlünü fethetmeyi başardı.
Sarı-kırmızılı taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Wesley Sneijder, Galatasaray U 21 Takımı'nın, U 21 Ligi'nde Karabükspor ile oynadığı maçı takip etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı kale arkasındaki alandan takip eden Wesley Sneijder'in bu görüntüsü Galatasaray taraftarından büyük alkış aldı.
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