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sneijder'in patlayan karesi!

SNEİJDER'İN PATLAYAN KARESİ!

Ligde oynanan Karabükspor maçı öncesinde Wesley Sneijder'in bu karesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 09:21
Puan Ver : Sneijder'in Patlayan Karesi!(0/10)


Galatasaray'ın Hollandalı yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, bir kez daha taraftarın gönlünü fethetmeyi başardı.



Sarı-kırmızılı taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Wesley Sneijder, Galatasaray U 21 Takımı'nın, U 21 Ligi'nde Karabükspor ile oynadığı maçı takip etti.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı kale arkasındaki alandan takip eden Wesley Sneijder'in bu görüntüsü Galatasaray taraftarından büyük alkış aldı.








Etiketler: Sneijder  İn  Patlayan  Karesi    haber

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