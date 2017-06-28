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Sneijder'in İki Randevusu Var
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sneijder'in iki randevusu var

SNEİJDER'İN İKİ RANDEVUSU VAR

Hakkında çıkan haberlerden rahatsız olan Wesley, hem Tudor hem de Başkan Özbek'le görüşecek

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:49
Puan Ver : Sneijder'in İki Randevusu Var(10/10)12




Yarın İstanbul'a dönecek olan Sneijder'in teknik direktör Tudor ile yapacağı görüşme sonrasında başkan Dursun Özbek ile de bir araya geleceği öğrenildi. Hollandalı yıldızın, hakkında çıkan haberlerden rahatsız olduğu, hocası ve yönetimden kendisi hakkındaki net kararı duymak istediği bildirildi. Maaşı 5 milyon Euro'yu bulan Wesley'in, ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

 



 



kaynak:sabah








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