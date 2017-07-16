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Sneijder'in, Galatasaray'dan Gönderilmesinin Sebebi Belli Oldu

SNEİJDER'İN, GALATASARAY'DAN GÖNDERİLMESİNİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Igor Tudor ile anlaşamayıp, Galatasaray'da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Wesley Sneijder'in, Sarı-Kırmızılılardan gönderilme sebebi belli oldu.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Sneijder'in, Galatasaray'dan Gönderilmesinin Sebebi Belli Oldu(10/10)6

Tarih: 6 Mayıs 2017... Yer: Türk Telekom Stadı Galatasaray soyunma odası... Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray'da maç öncesi sözü verilen üç günlük izin şok skor sonrası teknik direktör Igor Tudor tarafından iptal edilir.

BAŞKAN'DAN SNEİJDER'E AYAR

Bu karara sadece iki kişi itiraz eder: Wesley Sneijder&Nigel de Jong... Daha sonra Başkan Dursun Özbek soyunma odasına iner ve "Gerekirse hepinizi yollarım ama Igor Tudor kalacak" diyerek takıma yönelik sert bir konuşma yapar.

ÖZBEK: AZİZ YILDIRIM'A KIZIYORDUM AMA...

Başkan Özbek'in konuşması sırasında Sneijder'in bacak bacak üstüne atması ve vurdumduymaz bir tavır sergilemesi soyunma odasında herkes tarafından fark edilir. Başkan konuşmasını bitirince Tudor'la başbaşa özel bir toplantı yapar. Hırvat hoca, o gün Özbek'e, "Soyunma odasında huzur yok. Eğer benim başarılı olmamı istiyorsanız Sneijder, Bruma ve de Jong'u gönderin" der... Başkan Dursun Özbek'in sportif direktör Cenk Ergün'e de, "Alex'i bacak bacak üstüne attı diye gönderen Aziz Yıldırım'a kızıyordum... Sneijder'in yaptığına bak" diye çıkışır.

TUDOR, 'BRUMA'YI İSTEMİYORUM' DEDİ VE...

Igor Tudor'u dinlemeye karar veren başkan Dursun Özbek, Sneijder'in biletini 6 Mayıs'ta keser. Bruma'nın satılması için menajer Ahmet Bulut'a yetki verilirken, İngiliz kulübü Tottenham'ın altı aydır peşinden koştuğu Portekizli yıldızın jet hızıyla Alman kulübü Leipzig'e transferi gerçekleşir. Nigel de Jong kadro dışı kalır ve Wesley Sneijder'in sözleşmesi de sonunda feshedilir.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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