SNEİJDER'İN EŞİ YOLANTHE CABAU'NUN 'KIVANÇ'LI PAYLAŞIMI
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau'nun Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşması sosyal medyayı salladı.
Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, instagram hesabı üzerinden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektiği selfie'yi yayınladı. Yolanthe Cabau fotoğrafı 'canım arkadaşım' notuyla paylaştı.
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