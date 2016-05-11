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sneijder'in eşi yolanthe cabau'nun 'kıvanç'lı paylaşımı

SNEİJDER'İN EŞİ YOLANTHE CABAU'NUN 'KIVANÇ'LI PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau'nun Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşması sosyal medyayı salladı.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 15:13
Puan Ver : Sneijder'in Eşi Yolanthe Cabau'nun 'kıvanç'lı Paylaşımı(7/10)6


 Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, instagram hesabı üzerinden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektiği selfie'yi yayınladı. Yolanthe Cabau fotoğrafı 'canım arkadaşım' notuyla paylaştı.










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