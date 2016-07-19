

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'in eşi model Yolanthe Cabau, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ile ilgili açıklamada bulundu.







Hollanda basınında yer alan habere göre, Sneijder'in eşi Yolanthe, Türkiye'deki darbe girişimini yapanlardan nefret ettiğini belirterek "Daha iyi günler için umutluyum." dedi.







Yolanthe, Galatasaray'ın kamp programı dahilinde Sneijder ile İsviçre'de bulunduğunu ancak haftaya İstanbul'da olacaklarını kaydederek "İstanbul bizim evimiz, biz orada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.