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sneijder'in eşi yolanthe cabau'dan darbeye tepki

SNEİJDER'İN EŞİ YOLANTHE CABAU'DAN DARBEYE TEPKİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, darbe girişiminde bulunanlara tepki gösterdi. Cabau, gelecek hafta döneceklerini belirttiği İstanbul için de, "bizim evimiz" ifadesini kullandı.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 10:01
Puan Ver : Sneijder'in Eşi Yolanthe Cabau'dan Darbeye Tepki(6/10)6


Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'in eşi model Yolanthe Cabau, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ile ilgili açıklamada bulundu.



Hollanda basınında yer alan habere göre, Sneijder'in eşi Yolanthe, Türkiye'deki darbe girişimini yapanlardan nefret ettiğini belirterek "Daha iyi günler için umutluyum." dedi.



Yolanthe, Galatasaray'ın kamp programı dahilinde Sneijder ile İsviçre'de bulunduğunu ancak haftaya İstanbul'da olacaklarını kaydederek "İstanbul bizim evimiz, biz orada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.








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