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sneijder'ın eşi 3 bin 700 genç kızı fuhuştan kurtardı

SNEİJDER'IN EŞİ 3 BİN 700 GENÇ KIZI FUHUŞTAN KURTARDI

Wesley Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau 8 yıl önce kurdukları 'Free A Girl' isimli dernek sayesinde 3 bin 700 genç kızı ve çocuğu fuhuştan kurtardı.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 17:17
Puan Ver : Sneijder'ın Eşi 3 Bin 700 Genç Kızı Fuhuştan Kurtardı(9/10)6


2008 yılında Wesley Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau'nun yanı sıra Arjan Erkel, Roelof van Laar, Evelien Hölsken tarafından kuruluna Free A Girl'ün elçiliğini Wesley Sneijder yürütüyor.



Free A Girl, Hindistan, Bangladeş, Tayland, Brezilya ve Hollanda'da hizmet veriyor ve bu ülkelerdeki 14 kuruluşa destek ve finans sağlıyor.



Amaçları genç kızların zorla fuhuşa itilmesine engel olmak, itilenleri ise kurtarmak. 8 yılda 3 bin 700 genç kız ve çocuk kurtarıldı. Vakıf, ayrıca fuhuştan kurtardığı kızların rehabilitasyonu ve topluma yeniden entegre edilmesini de sağlıyor. 23 yaşına kadar olan kızların ve çocukların kurtarılmasının amaçlandığı bu projede  kızlara iş imkanı sağlanıyor. Free A Girl bununla da yetinmiyor ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek için çaba sarf ediyor.








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