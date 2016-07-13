

2008 yılında Wesley Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau'nun yanı sıra Arjan Erkel, Roelof van Laar, Evelien Hölsken tarafından kuruluna Free A Girl'ün elçiliğini Wesley Sneijder yürütüyor.







Free A Girl, Hindistan, Bangladeş, Tayland, Brezilya ve Hollanda'da hizmet veriyor ve bu ülkelerdeki 14 kuruluşa destek ve finans sağlıyor.







Amaçları genç kızların zorla fuhuşa itilmesine engel olmak, itilenleri ise kurtarmak. 8 yılda 3 bin 700 genç kız ve çocuk kurtarıldı. Vakıf, ayrıca fuhuştan kurtardığı kızların rehabilitasyonu ve topluma yeniden entegre edilmesini de sağlıyor. 23 yaşına kadar olan kızların ve çocukların kurtarılmasının amaçlandığı bu projede kızlara iş imkanı sağlanıyor. Free A Girl bununla da yetinmiyor ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek için çaba sarf ediyor.