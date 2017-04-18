SNEİJDER'E MORAL LENS'E KİLİT
Son haftalarda yedek kalan ve Başkan Özbek'in moral verdiği Sneijder, G.Saray'ın en büyük silahı olacak. Igor Tudor, Kanarya'nın can suyu Lens'e ise ikili sıkıştırmalarla önlem alacak
Süper Lig'de son çıktığı maçta Başakşehir'e 4-0 mağlup olan ve Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bırakan Galatasaray'ın kaostan çıkması için derbiyi kazanmaktan başka çaresi kalmadı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında alınacak bir yenilgide başta başkan Dursun Özbek olmak üzere sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör İgor Tudor'un kulüpteki kaderi artık pamuk ipliğine bağlı olacak. Derbi galibiyeti halinde ise Hırvat hoca koltuğunu sağlama alacak, başkan Özbek ve yönetimin üzerindeki erken seçim baskısı azalacak. İşte Florya'dan Arena'ya Fenerbahçe derbisi aşkına alınan önlemler şunlar:
CAROLE FORMAYI ALIYOR
Başakşehir maçında kulübede olan Sneijder-Podolski ikilisini Tudor derbiye özel olarak hazırlıyor. Sakatlığını atlatan Carole'un de sol bekteki formasını Linnes'ten geri alması bekleniyor. F.Bahçe'nin korner ve orta şeklinde kullanılan serbest vuruşlardan bulduğu golleri dikkate alan Hırvat hoca, videoanalizlerle takıma rakiplerini ezberletiyor. Lens'e de kanatlarda ikili sıkıştırma provası yapılıyor.
kaynak:sabah
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