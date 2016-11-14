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sneijder'den son dakika gelişmesi! derbide...

SNEİJDER'DEN SON DAKİKA GELİŞMESİ! DERBİDE...

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Lüksemburg ile oynayan Hollanda'da Wesley Sneijder ikinci yarıda yerini Depay'a bıraktı. Sneijder sonrasında Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarih : 14 Kasım 2016, 12:51
Puan Ver : Sneijder'den Son Dakika Gelişmesi! Derbide...(7/10)9


Sakatlık sebebiyle oyundan çıktığı iddia edilen Sneijder, "Oyundan çıktım fakat sakatlık sebebiyle değil. Kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinde oynayacağım için mutluyum." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:hürriyet








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