O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sneijder'de flaş geliş gelişme! menajeri istanbul'a geldi

SNEİJDER'DE FLAŞ GELİŞ GELİŞME! MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Geçen hafta, "Galatasaray Avrupa kupalarından men edilirse Sneijder'i geri götürürüm" diyen menajer Guido Albers, İstanbul'a geldi.

Tarih : 26 Ocak 2016, 12:26
Puan Ver : Sneijder'de Flaş Geliş Gelişme! Menajeri İstanbul'a Geldi(8/10)9


GALATASARAY'da bugün sürpriz bir zirve gerçekleşecek... Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, sarı kırmızılı yönetimle görüşecek. Bu buluşmayı gizemli kılıp kafalarda soru işareti bırakan nokta ise transfer kulislerinde Hollandalı yıldızın, Çin kulüpleri ile isminin geçmesi.





Sneijder'a iki Çin Kulübü yüksek bir yıllık ücret ile önemli bir teklifte bulundu. Bu kulüplerde konuşuluyor. Şu anda resmi teklif olmasa da menajerler bu durumu yönetime yansıttı. Asıl tesadüf ise tam da bu iddiaların çıktığı dönemde Sneijder'in menajeri Guido Albers'in, İstanbul'a gelmesi.








Etiketler: Sneijder  De  Flaş  Geliş  Gelişme  Menajeri  İstanbul  A  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER