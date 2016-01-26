

GALATASARAY'da bugün sürpriz bir zirve gerçekleşecek... Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, sarı kırmızılı yönetimle görüşecek. Bu buluşmayı gizemli kılıp kafalarda soru işareti bırakan nokta ise transfer kulislerinde Hollandalı yıldızın, Çin kulüpleri ile isminin geçmesi.











Sneijder'a iki Çin Kulübü yüksek bir yıllık ücret ile önemli bir teklifte bulundu. Bu kulüplerde konuşuluyor. Şu anda resmi teklif olmasa da menajerler bu durumu yönetime yansıttı. Asıl tesadüf ise tam da bu iddiaların çıktığı dönemde Sneijder'in menajeri Guido Albers'in, İstanbul'a gelmesi.