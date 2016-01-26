SNEİJDER'DE FLAŞ GELİŞ GELİŞME! MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Geçen hafta, "Galatasaray Avrupa kupalarından men edilirse Sneijder'i geri götürürüm" diyen menajer Guido Albers, İstanbul'a geldi.
GALATASARAY'da bugün sürpriz bir zirve gerçekleşecek... Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, sarı kırmızılı yönetimle görüşecek. Bu buluşmayı gizemli kılıp kafalarda soru işareti bırakan nokta ise transfer kulislerinde Hollandalı yıldızın, Çin kulüpleri ile isminin geçmesi.
Sneijder'a iki Çin Kulübü yüksek bir yıllık ücret ile önemli bir teklifte bulundu. Bu kulüplerde konuşuluyor. Şu anda resmi teklif olmasa da menajerler bu durumu yönetime yansıttı. Asıl tesadüf ise tam da bu iddiaların çıktığı dönemde Sneijder'in menajeri Guido Albers'in, İstanbul'a gelmesi.
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