SNEİJDER: ZAM DEĞİL, 4 YILLIK İSTERİM
Sneijder, kontratını uzatmak için sadece tek bir şart sundu. Hollandalı'nın menajeri Guido Albers, yönetimden 3.2 milyon Euro garanti ücret, sezon başına 1.3 milyon Euro imza parası ve 500 bin Euro maç başına ücretin sürdürülmesini istedi.
Sneijder, kontratını uzatmak için sadece tek bir şart sundu. Hollandalı'nın menajeri Guido Albers, yönetimden 3.2 milyon Euro garanti ücret, sezon başına 1.3 milyon Euro imza parası ve 500 bin Euro maç başına ücretin sürdürülmesini istedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar