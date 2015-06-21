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sneijder: zam değil, 4 yıllık isterim

SNEİJDER: ZAM DEĞİL, 4 YILLIK İSTERİM

Sneijder, kontratını uzatmak için sadece tek bir şart sundu. Hollandalı'nın menajeri Guido Albers, yönetimden 3.2 milyon Euro garanti ücret, sezon başına 1.3 milyon Euro imza parası ve 500 bin Euro maç başına ücretin sürdürülmesini istedi.

Tarih : 21 Haziran 2015, 09:29
Puan Ver : Sneijder: Zam Değil, 4 Yıllık İsterim(8/10)5


 Sneijder, kontratını uzatmak için sadece tek bir şart sundu. Hollandalı'nın menajeri Guido Albers, yönetimden 3.2 milyon Euro garanti ücret, sezon başına 1.3 milyon Euro imza parası ve 500 bin Euro maç başına ücretin sürdürülmesini istedi.








Etiketler: Sneijder  Zam  Değil  4  Yıllık  İsterim    haber

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