SNEİJDER KATAR'DA YENİDEN DOĞDU! YOK BÖYLE BİR GOL
Katar ekibi Al-Gharafa forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, attığı frikik golüyle gündem oldu.
Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımında forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder attığı golle yine gündem oldu.
GOL SAYISINI 2'YE ÇIKARDI
Hollandalı oyuncu Al Khor ile oynanan ve 2-1 kazandıkları mücadelenin 23. dakikasında klas bir frikik golü kaydetti.
Sneijder attığı bu golle, Al Gharafa'daki gol sayısını 2'ye yükseltti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar