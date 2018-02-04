Katar ekibi Al-Gharafa forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, attığı frikik golüyle gündem oldu.

Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımında forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder attığı golle yine gündem oldu.

GOL SAYISINI 2'YE ÇIKARDI

Hollandalı oyuncu Al Khor ile oynanan ve 2-1 kazandıkları mücadelenin 23. dakikasında klas bir frikik golü kaydetti.

Sneijder attığı bu golle, Al Gharafa'daki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Kaynak: haberinburada