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Sneijder Katar'da yeniden doğdu! Yok böyle bir gol

SNEİJDER KATAR'DA YENİDEN DOĞDU! YOK BÖYLE BİR GOL

Katar ekibi Al-Gharafa forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, attığı frikik golüyle gündem oldu.

Tarih : 04 Şubat 2018, 13:10
Puan Ver : Sneijder Katar'da Yeniden Doğdu! Yok Böyle Bir Gol(9/10)5

Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımında forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder attığı golle yine gündem oldu.

GOL SAYISINI 2'YE ÇIKARDI

Hollandalı oyuncu Al Khor ile oynanan ve 2-1 kazandıkları mücadelenin 23. dakikasında klas bir frikik golü kaydetti.

Sneijder attığı bu golle, Al Gharafa'daki gol sayısını 2'ye yükseltti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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