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sneijder isyanlarda!

SNEİJDER İSYANLARDA!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Wesley Sneijder, Başakşehir mağlubiyeti sonrası takım otobüsüne doğru ilerlerken çarpıcı bir yorum yaptı.

Tarih : 05 Kasım 2016, 09:25
Puan Ver : Sneijder İsyanlarda!(7/10)6


Galatasaray'da sakatlığı sonrası 11'e dönüp, Başakşehir'e karşı 90 dakika mücadele eden Wesley Sneijder, yenilgi sonrası çok tartışılacak bir açıklama yaptı. Maç bitiminde takımı otobüsüne doğru ilerlerken, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hollandalı, gelecekle ilgili umutsuz konuştu!



Sneijder, basın mensuplarının, "Takım nasıl iyi olacak?" şeklindeki sorusuna biraz takım arkadaşlarını biraz da hocası Jan Olde Riekerink'i eleştiren sözlerle yanıt verdi.



Wesley Sneijder, "Bunu, diğer arkadaşlara sorun! Böyle oynarsak imkansız!" karşılığı verdi. Hollandalı yıldızın çok üzgün ve keyifsiz olması da dikkatlerden kaçmadı.








Etiketler: Sneijder  İsyanlarda    haber

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