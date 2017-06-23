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sneijder için sürpriz iddia!

SNEİJDER İÇİN SÜRPRİZ İDDİA!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı

Tarih : 23 Haziran 2017, 14:10
Puan Ver : Sneijder İçin Sürpriz İddia!(9/10)8


İtalyan ekiplerinden Bologna, Galatasaray'dan ayrılabileceği konuşulan Wesley Sneijder'in hayalini kuruyor!



Tuttosport'da yer alan haberde Sneijder'in Bologna'nın kardeş kulübü olan Amerikan ekiplerinden Montreal Impact ile anlaşmak üzere olduğu kaydedilirken, yıldız futbolcunun 2018 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyebilmek için ABD transferini bir yıl daha erteleyerek üst düzey futbol oynamaya devam etmeyi düşündüğü belirtildi.



 



kaynak:habertürk








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