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Sneijder, Fransa'da yeni hocasıyla da kapıştı

SNEİJDER, FRANSA'DA YENİ HOCASIYLA DA KAPIŞTI

Wesley Sneijder, yeni takımında hocasıyla anlaşmazlığa düştü. İsviçreli teknik adam, "Sneijder'den daha fazla koşmasını istedim ama o yapmadı. Bu şekilde takımda oynaması çok zor." dedi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 15:20
Puan Ver : Sneijder, Fransa'da Yeni Hocasıyla Da Kapıştı(8/10)4

Galatasaray'dan sezon başında Fransa'nın Nice takımına transfer olan Wesley Sneijder formayı unuttu.

Sarı-kırmızılı kulüpten olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra kariyerine Nice'te devam eden Hollandalı oyuncu, yeni takımında forma şansı bulamıyor. Wesley Sneijder, 9. haftası tamamlanan Fransa Ligue 1'de sadece iki maçta forma giydi ve gol veya asist yapmayı başaramadı. Sneijder, Fransız ekibinin oynadığı son 5 maçın dördünde kendine ilk 18'de yer bulamadı. Angers maçında yedek kulübesinde olan Wesley, oyuna dahil olmadı.

FAVRE İLE ARASI KÖTÜ

33 yaşındaki oyuncunun, teknik direktörü Lucien Favre ile yıldızı barışmadı. Geçtiğimiz günlerde Sneijder için 'Bu sistemde ona yer bulmam zor' diye açıklama yapan Favre'nin, Hollandalı oyuncunun koşu mesefelerinden de memnun olmadığı ortaya çıktı. Fransız basınına konuşan Nice'in hocası; 'Sneijder'den maç içinde koşu mesefesini artırmasını istedim. Ancak yapılan ölçümlerde bir fark olmadığı ortaya çıktı. Bu şekilde takımda forma giymesi çok zor' dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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