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sneijder fenerbahçe'ye...

SNEİJDER FENERBAHÇE'YE...

Galatasaray'da Igor Tudor'la yıldızı bir türlü barışmayan Wesley Sneijder'in sarı-kırmızılı takımla günlerinin sayılı olduğu dedikoduları almış başını gitmişken, Hollanda'da kafaları karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:24
Puan Ver : Sneijder Fenerbahçe'ye...(6/10)8


İddianın sahibi, Fox Sports'ta yayınlanan 'De Stentor' isimli programın sunucusu Jan Joost van Gangelen... Ünlü sunucu, programında teknik direktör Gertjan Verbeek ve efsane kaleci Hans van Breukelen'i konuk etti. Konu, Louis van Gaal'in milli takımın başına geçip geçmeyeceğiydi.



Programda, Arjen Robben ve Wesley Sneijder'in bu isme tepkilerinin ne olacağı da konuşuldu. İddia ise tam bu husus tartışılırken geldi. Sunucu Gangelen bombayı patlattı! Edindiği bir istihbaratı paylaşan Gangalen, Sneijder'in menajeir Guido Albers'in son 15 günde 3-4 kez İstanbul'a gittiğini açıkladı, ardından şu bilgiyi aktardı:



'CEVABI TÜRKLER BİLİYOR'

"Guido, İstanbul'da Advocaat'ın takımıyla da görüştü. Bu görüşme bir transfer görüşmesi mi bilmiyorum. Guido'nun bir başka oyuncusu için olabilir mi, onu da bilmiyorum. Wes'i Boğaz Köprüsü'nün diğer yakasında görür müyüz? Bunu Türkler bizden daha iyi biliyordur."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sneijder  Fenerbahçe  Ye    haber

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