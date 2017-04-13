

Albers, "Beni arayanlar olmadı. Fenerbahçe'yle Wesley için yaptığım bir görüşme de yok. Ayrıca teklif gelse bile Wesley, Fenerbahçe'de oynamayı tercih etmeyecektir.



Asla Fenerbahçe'de oynamaz. Wesley takımını çok seviyor. 11'de yer alarak takımına maksimum katkı sağlamak istiyor. 11'de yer almayan her futbolcu üzülür. Wesley de böyle bir üzüntü yaşıyor" ifadelerini kullandı.











kaynak:sabah