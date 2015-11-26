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sneijder bir konuştu, ortalık karıştı

SNEİJDER BİR KONUŞTU, ORTALIK KARIŞTI

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, Atletico Madrid maçından sonra, "Sahada tek bir takım vardı, o da Atletico'ydu. Bu durumun psikoloji ile alakası yok. Antrenman yapmıyoruz ki" dedi.

Tarih : 26 Kasım 2015, 09:42
Puan Ver : Sneijder Bir Konuştu, Ortalık Karıştı(5/10)4


Atletico Madrid maçında kaleci Muslera ile birlikte ayakta kalan iki isimden biri olan Galatasaraylı Wesley Sneijder, 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından olay yaratan açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden eski teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'nu ve bu maçta geçici olarak takımın başında yer alan Claudio Taffarel'i eleştiren Sneijder, şunları söyledi:

"İyi futbol oynamazsan ve sonuçları da alamazsan, ilk önce hoca kovulur. Bu böyledir. Daha çok çalışmamız, idman yapmamız ve kendimizi geliştirmemiz lazım. Sahada tek bir takım vardı, o da Atletico'ydu. Takım olamıyoruz, takım olmalıyız. Psikoloji ile alakası yok. Antrenman yapmıyoruz ki."








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