Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, Atletico Madrid maçından sonra, "Sahada tek bir takım vardı, o da Atletico'ydu. Bu durumun psikoloji ile alakası yok. Antrenman yapmıyoruz ki" dedi.



Atletico Madrid maçında kaleci Muslera ile birlikte ayakta kalan iki isimden biri olan Galatasaraylı Wesley Sneijder, 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından olay yaratan açıklamalarda bulundu.



İsim vermeden eski teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'nu ve bu maçta geçici olarak takımın başında yer alan Claudio Taffarel'i eleştiren Sneijder, şunları söyledi:



"İyi futbol oynamazsan ve sonuçları da alamazsan, ilk önce hoca kovulur. Bu böyledir. Daha çok çalışmamız, idman yapmamız ve kendimizi geliştirmemiz lazım. Sahada tek bir takım vardı, o da Atletico'ydu. Takım olamıyoruz, takım olmalıyız. Psikoloji ile alakası yok. Antrenman yapmıyoruz ki."