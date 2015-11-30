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sneijder: artık sıkıldım

SNEİJDER: ARTIK SIKILDIM

Antalyaspor ve Atletico Madrid maçından sonra yaptığı açıklamalarla olay yaratan Galatasaraylı Sneijder, eski teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu kastetmediğini, yanlış tercüme kurbanı olduğunu söyledi.

Tarih : 30 Kasım 2015, 16:39
Puan Ver : Sneijder: Artık Sıkıldım(8/10)7


Antalyaspor ve Atletico Madrid maçları sonrasında, "Sistemimiz ve taktiğimiz yok, iyi çalıştırılmıyoruz" şeklindeki çıkışıyla dikkat çeken ve bu sözleriyle eski teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu kastettiği yorumları yapılan Wesley Sneijder, ilginç açıklamalar yaptı.



Yanlış tercüme kurbanı olduğunu öne süren Galatasaraylı futbolcu, 2-0'lık Atletico Madrid yenilgisi sonrası yönetici Fatih İşbecer'in de yanlış bulduğunu söylediği sözleri için, "Açıklamamın Hamza Hamzaoğlu ile hiçbir ilgisi yoktu. Sözlerim yanlış tercüme edildi. Bu yanlış anlaşılmalardan artık sıkıldım. Ben Hamzaoğlu'nu kastederek bir eleştiride bulunmadım" dedi.








Etiketler: Sneijder  Artık  Sıkıldım    haber

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