

Antalyaspor ve Atletico Madrid maçları sonrasında, "Sistemimiz ve taktiğimiz yok, iyi çalıştırılmıyoruz" şeklindeki çıkışıyla dikkat çeken ve bu sözleriyle eski teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu kastettiği yorumları yapılan Wesley Sneijder, ilginç açıklamalar yaptı.







Yanlış tercüme kurbanı olduğunu öne süren Galatasaraylı futbolcu, 2-0'lık Atletico Madrid yenilgisi sonrası yönetici Fatih İşbecer'in de yanlış bulduğunu söylediği sözleri için, "Açıklamamın Hamza Hamzaoğlu ile hiçbir ilgisi yoktu. Sözlerim yanlış tercüme edildi. Bu yanlış anlaşılmalardan artık sıkıldım. Ben Hamzaoğlu'nu kastederek bir eleştiride bulunmadım" dedi.