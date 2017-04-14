Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

snapdragon 835'li xiaomi mi 6'nın çıkış tarihi belli oldu

SNAPDRAGON 835'Lİ XİAOMİ Mİ 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Xiaomi, heyecanla beklediğimiz yeni amiral gemisini çok yakında tanıtacak. Snapdragon 835'li Xiaomi Mi 6 ve Mi 6 Plus'ın çıkış tarihi belli oldu.

Tarih : 14 Nisan 2017, 11:27
Puan Ver : Snapdragon 835'li Xiaomi Mi 6'nın Çıkış Tarihi Belli Oldu(8/10)5


Xiaomi, heyecanla beklediğimiz yeni amiral gemisini çok yakında tanıtacak. Snapdragon 835'li Xiaomi Mi 6 ve Mi 6 Plus'ın çıkış tarihi belli oldu.



Son günlerde çıkan söylentiler ve sızıntılar ile gündemde olan Xiaomi Mi 6, çok yakında kullanıcılarla buluşacak. Xiamoi sonunda yeni amiral gemisinin çıkış tarihini açıkladı. Daha önce çıkan söylentiler telefonun bugün tanıtılacağını iddia ediyordu ama Xiaomi telefonu bugün tanıtmayacak. Xiaomi Mi 6, 19 Nisan'da düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak.



Xiaomi Mi 6'ya bir de Plus modeli eşlik edecek. Her iki model de son derece etkileyici teknik özelliklere sahip. İlk olarak hem standart hem de Plus modelinde Qualcomm'un son teknoloji işlemcisi Snapdragon 835 kullanılacak. Mi 6, 5.1 inç ekranla gelirken Mi 6 Plus 5.7 inç ekrana sahip olacak. Daha önce çıkan söylentilere göre Mi 6'da 19 megapiksel Sony IMX400 kamera, çift kamera teknolojisine sahip Mi 6 Plus'ta ise 12 megapiksel Sony IMX362 kamera kullanılacak. Her iki modelde de 8 Ultrapiksel selfie kamerası bulunacak. Batarya olarak ise Plus modelinde 4500 mAh, standart modelde ise 3200 mAh kapasiteli batarya yer alacak.



19 Nisan'da tanıtılacak Mi 6 ve Mi 6 Plus'ın kısa süre sonra raflardaki yerini alması bekleniyor.



Hackerlar Acil Durum Sinyalini Ele Geçirdi








Etiketler: Snapdragon  835  Li  Xiaomi  Mi  6  Nın  Çıkış  Tarihi  Belli  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER