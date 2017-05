Xiaomi, heyecanla beklediğimiz yeni amiral gemisini çok yakında tanıtacak. Snapdragon 835'li Xiaomi Mi 6 ve Mi 6 Plus'ın çıkış tarihi belli oldu.



Son günlerde çıkan söylentiler ve sızıntılar ile gündemde olan Xiaomi Mi 6, çok yakında kullanıcılarla buluşacak. Xiamoi sonunda yeni amiral gemisinin çıkış tarihini açıkladı. Daha önce çıkan söylentiler telefonun bugün tanıtılacağını iddia ediyordu ama Xiaomi telefonu bugün tanıtmayacak. Xiaomi Mi 6, 19 Nisan'da düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak.



Xiaomi Mi 6'ya bir de Plus modeli eşlik edecek. Her iki model de son derece etkileyici teknik özelliklere sahip. İlk olarak hem standart hem de Plus modelinde Qualcomm'un son teknoloji işlemcisi Snapdragon 835 kullanılacak. Mi 6, 5.1 inç ekranla gelirken Mi 6 Plus 5.7 inç ekrana sahip olacak. Daha önce çıkan söylentilere göre Mi 6'da 19 megapiksel Sony IMX400 kamera, çift kamera teknolojisine sahip Mi 6 Plus'ta ise 12 megapiksel Sony IMX362 kamera kullanılacak. Her iki modelde de 8 Ultrapiksel selfie kamerası bulunacak. Batarya olarak ise Plus modelinde 4500 mAh, standart modelde ise 3200 mAh kapasiteli batarya yer alacak.



19 Nisan'da tanıtılacak Mi 6 ve Mi 6 Plus'ın kısa süre sonra raflardaki yerini alması bekleniyor.



