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snapdragon 835 windows 10 pc'lere güç verecek

SNAPDRAGON 835 WİNDOWS 10 PC'LERE GÜÇ VERECEK

ASUS, HP ve Lenovo, Qualcomm Snapdragon 835 yongasının Mobil PC Platformu'nun güç vereceği şık, inovatif ve fansız cihazlar üretecek .

Tarih : 04 Haziran 2017, 14:19
Puan Ver : Snapdragon 835 Windows 10 Pc'lere Güç Verecek(10/10)9


Qualcomm, yaptığı duyuruda ASUS, HP ve Lenovo'nun gelişmiş X16 LTE modemini kullanan Qualcomm Snapdragon 835 yongasının Mobile PC Platformu'nun güç vereceği mobil PC'leri geliştirecek ilk orijinal ekipman üreticileri (OEM) olacağını duyurdu.



Yukarıda adı geçen şirketler, hareket halinde deneyimler sunacak eşsiz LTE bağlantı da dahil Windows 10'un bütün özelliklerini kapsayan şık, inovatif ve fansız PC'ler üretecek. 10nm verimliliği ile Snapdragon 835 Mobile PC Platform üzerine inşa edilmiş cihazlar bütün gün süren pil ömrü sunacak.



Windows 10 paketi sayesinde en iyi ARM mimarisi ve Qualcomm Technologies'in Snapdragon 835 Mobile PC Platformu bir araya gelerek gelişmiş hiper-mobil deneyimleri dizüstü kullanıcılarına sunuyor. Yeni PC'ler Microsoft Office dahil tüm Windows uygulamalarını destekleyecek.



Mobil PC Platformu'nda kullanılan Snapdragon 835 SoC içerisinde; farklı heterojen iş yüklerini yönetmek için Qualcomm Kryo 280 CPU, Qualcomm Adreno 540 GPU ve Qualcomm Hexagon 682 DSP bulunuyor.



Snapdragon 835; üstün termal yönetimi ve daha fazla güç verimliliği sunan fansız tasarımlı ve 10nm işlem nodu sayesinde uzun pil ömürlü cihazlar sağlıyor. Ayrıca Snapdragon X16 Gigabit LTE modem sayesinde bu cihazlar 1Gbps'ye kadar indirme hızı sunacak. Bunun yanı sıra Snapdragon835 Mobile PC Platformu'nda optimum Wi-Fi bağlantı için 2×2 802.11ac MU-MIMO özelliği de bulunuyor.



Microsoft'tan Windows Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Matt Barlow da şunları söyledi; “OEM'lerin Windows 10'un deneyimlerini ARM ekosistemine getirme konusunda bizimle aynı vizyonu paylaşıyor olmalarından heyecan duyuyoruz. Bu birliktelik Windows 10 ile tüketicilere yenilik ve özlemini duydukları mobil deneyimleri ince, hafif ve bağlantılı cihazlar üzerinden sunacak.”








Etiketler: Snapdragon  835  Windows  10  Pc  Lere  Güç  Verecek    haber

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