

BlackBerry'nin yeni bir telefon satışa çıkarmaya hazırlandığı ortaya çıktı. TLC'nin sitesinde görülen bu telefon Snapdragon 625 işlemciyle geliyor.



Bu yılın başında çıkardığı KeyOne ile son derece başarılı bir satış grafiği yakalayan BlackBerry, çok yakında yeni bir telefon daha çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yeni telefon BlackBerry'nin telefonlarını üreten Çinli telefon üreticisi TLC'nin internet sitesinde yer alan yeni bilgiler sayesinde ortaya çıktı.



TLC'nin sitesinde yer alan bilgiler sayesinde telefonun teknik özellikleri hakkında ilk detaylar da belli oldu. İlk olarak telefonun ekranı 1080p çözünürlükte ve 16:9 oranında olacak. Bu da telefonun çok büyük ihtimaelle tamamen dokunmatik bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Yani şirket ile özdeşleşen QWERTY klavye en azından fiziki olarak olmayacak. Telefonun işlemcisi ise Snapdragon 625 olacak. Kanadalı telefon üreticisinin yeni telefonu hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Ancak bu yeni telefon hakkında çok daha fazla detay önümüzdeki günlerde açıklık kazanacaktır.



