Popüler mobil sohbet uygulaması Snapchat, yakın zamanlarda yeni projeler geliştirme niyeti güdüyor. Şirket, 110 milyon dolarlık bir satın alım hamlesi yaptı.



Popüler mobil sohbet uygulaması Snapchat, yakın zamanlarda yeni projeler geliştirme niyeti güdüyor. Şirket, 110 milyon dolarlık bir satın alım hamlesi yaptı.







Üyelerinin birbirlerine yazılı metin, fotoğraf , ses veya video göndermesine olanak tanıyan Snapchat, 2011 yılında Google Android ve Apple iOS platformları için yayınlandı. Uygulama kısa süre içinde, bir mobil yazılım fenomenine dönüştü. 20 dile çevrilen uygulamanın sahipleri, Snapchat'i satın almak için 7 milyar dolardan fazla bir rakamı gözden çıkaran Facebook'a ret cevabı verdi. Bu hamlenin son derece akıllıca olduğunu söyleyebiliriz zira henüz Mayıs ayında, şirket yöneticileri 2 yıl içinde 5 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi planladıklarını açıkladı. Şu anda fenomen yazılımın, 150 milyondan fazla günlük müdavimi mevcut.







Kurucular, şimdi kendilerine ait bir planı uygulamaya soktu. Ünlü sohbet servisinin yöneticileri, arama ve araştırma uygulaması Vurb'u 110 milyon dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.



Anlaşmanın sızan detaylarına göre, söz konusu meblağın yüzde 25'i nakit olarak ödenirken, yüzde 75'lik kısım Snapchat hissesi olarak ödenecek.



Vurb'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Bobby Lo'da, ifadeleri doğruladı. Bobby Lo, Snapchat organizasyonunda çalışmayı iple çektiklerini duyurdu.



Vurb, çok popüler bir uygulama olmasa da, araştırmacılar ve kullanıcılardan tam not alan bir yazılım. Buna ek olarak Yelp'den ve Rotten Tomaetos'dan anında bilgi edinebilmesi ile ünlü.



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