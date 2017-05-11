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snapchat'te yeni dönem

SNAPCHAT'TE YENİ DÖNEM

Snapchat son değişiklik ile birlikte kendisini bugünlere getiren özellikten vazgeçti. Böylece şirket için yeni bir dönem başladı.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:54
Puan Ver : Snapchat'te Yeni Dönem(6/10)3


Snapchat son değişiklik ile birlikte kendisini bugünlere getiren özellikten vazgeçti. Böylece şirket için yeni bir dönem başladı.



Bildiğiniz gibi Snapchat ilk açıldığında son derece belirgin bir özellikle rakiplerinden ayrılıyordu. Diğer sosyal medya ugulamalarının aksine Snapchat'te sadece kısa bir süre görünen mesajlar ve içerikler paylaşılabiliyordu. O dönem çok ilginç bir fikir olan bu süre sınırılması uygulamayı en popüler sosyal medya platformları arasına soktu.



Ancak son dönemde Snapchat için işler eskisi kadar iyi gitmiyordu. Instagram ve WhatsApp'ın benzer özellikler sunmasının ardından uygulamaya olan ilgi azaldı. Sürekli değişen bu sektörde tutunmaya çalışan şirket, çareyi köklü bir değişikliğe gitmekte buldu. Bundan sonra Snapchat'te süresiz olarak görünecek mesajlar ve içerikler paylaşılabilecek. Bu da uygulama için bir dönemin sonu demek. Kendisini bu kadar popüler hale getiren özellikten vazgeçen Snapchat için yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz.



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