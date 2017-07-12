SNAPCHAT'İN PİYASA DEĞERİ 18 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ
Dünyaca ünlü mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan "Snap" adlı firmanın piyasa değeri 36 milyar dolardan 18 milyar dolara kadar düştü.
New York borsasında işlem gören Snap firmasının hisse başına değeri bugün 15.44 dolara kadar gerilerken, yüzde 8.9 kayıpla 15.47 dolardan günü tamamladı. Böylece, Snap'in hisse değeri 17 dolar olan ilk halka arz edildiği fiyatın (IPO) altına düştü. Ayrıca, firmanın piyasa değeri de 18 milyar dolara geriledi. 2 Mart'taki IPO'sunda firmanın hisseleri 17 dolardan satışa sunulduktan sonra 2 saat içinde 25.75 dolara çıkarak yüzde 51 prim yapmıştı.
FARK KAPANIYOR
Aynı gün, Snap'in piyasa değeri yaklaşık 36 milyar dolar olurken, şirket piyasa değeri 11 milyar doları bulan Twitter'ı 3 kattan fazla geçmişti.
Gelinen noktada ise Snapchat'in piyasa değeri ile Twitter'ın piyasa değeri arasında sadece 4.3 milyar dolarlık fark kaldı. Twitter bugünkü kapanış itibariyle 13.7 milyar dolar piyasa değerine sahip.
Kaynak: haberinburada
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