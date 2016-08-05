Sosyal medya denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Instagram yeni özelliği “Hikayeler” veya orijinal ismi ile “Stories” ile karşımızda.



Sosyal medyada “Story” denildi mi zaten çoğu kişinin aklına “Snapchat” uygulamasının geldiği su götürmez bir gerçek. Ne tesadüf ki (!) yeni getirilen özellik tam da bununla alakalı. Geçtiğimiz günlerde güncelleme ile yeni eklenen bu özellik sayesinde Instagram kullanıcıları aynı Snapchat'te de olduğu gibi sadece 24 saatlik bir zaman dilimi içinde görüntülenebilen fotoğraf ve video paylaşımı yapabilecek.



Instagram, Snapchat'i tahtından etmeye hazır



Instagram'ın yeni “Hikayeler” özelliği ile beraber kullanıcılar ana ekranın üstünde bulunan bu yeni özellik için ayrılmış kısımda takip ettiği kişilerin günlük paylaştığı içerikleri kolayca görebilecek. Takip edilen kişi eğer hikayesine bir içerik eklemiş ise ilgili kişinin profil fotoğrafı parlayan bir daire içinde “Instagram Hikayeler” için özel olarak ayrılmış kısım içerisinde gösterilecek. Firma birebir kopyaladığı bu sistem içerisindeki detayları da beraberinde getirmeyi unutmamış. Kullanıcılar aynı Snapchat'te de olduğu gibi içeriklerin üstüne yazı ve çizim gibi şeyler ekleyebilme olanağına sahip. Ayrıca hikayenize koyduğunuz içerikleri belirli kişiler için engelleyebiliyorsunuz. Bu sayede istemediğiniz kişiler sizin hikayenizdeki fotoğraf ve videoları göremiyor.







Peki ya filtre ve efektler ?



Instagram bütün detayları “kopyala-yapıştır” yaparken sanırım bir şeyi unutmuş: filtreler ve efektler. Kullanıcılarını şekilden şekile sokan, kâh tatlı mı tatlı bir köpek yavrusu kâh çirkin bir domuzcuk yapan Snapchat hala kullanılmak için bir kaç sağlam sebebe sahip.



İlerleyen günlerde bu iki sosyal medya devi arasındaki rekabet tartışmasız sürecek. Tabii ki bu rekabet en çok da kullanıcının yararına. Ne kadar rekabet, o kadar kullanışlı bir sosyal medya deneyimi…



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