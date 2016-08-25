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snapchat yükseklik ölçen filtreyi kullanıma sundu!

SNAPCHAT YÜKSEKLİK ÖLÇEN FİLTREYİ KULLANIMA SUNDU!

Snapchat geçtiğimiz gün yeni ve dikkat çeken bir filtreyi kullanıma sundu. İşte detaylar.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 10:09
Puan Ver : Snapchat Yükseklik Ölçen Filtreyi Kullanıma Sundu!(0/10)


Snapchat geçtiğimiz gün yeni ve dikkat çeken bir filtreyi kullanıma sundu. İşte detaylar.



 



Lensler dışında filtreleri ile de ilginç paylaşımlar yapılmasına olanak tanıyan Snapchat, yükseklik yani rakım gösteren filtresini kullanıma sundu. Yeni filtre oldukça eğlenceli fotoğraflar paylaşılmasına olanak tanıyabilir.



Snapchat içerisinde bir fotoğraf (Snap) çekip parmağınızı soldan sağa kaydırdığınızda filtrelere erişebiliyorsunuz. Saat, hava sıcaklığı ve olimpiyat oyunları gibi özel dönemlerde kullanabileceğiniz filtreler bu bölümde bulunuyor.



Yeni eklenen filtre ise sadece konum servisi açıkken görülebiliyor. Konum servisine bağlı olarak çalışan diğer filtreler gibi bu filtreyi de GPS kapalıyken görmek mümkün olmuyor. Yaşadığınız şehre özel filtrelere de yine konum servisi açıkken ulaşabiliyorsunuz.



Sessizce duyurulan bu yeni filtre ile örneğin bir uçakta çektiğiniz fotoğrafa yükseklik bilgisi ekleyebiliyorsunuz. Filtre, analog rakım ölçer şeklinde süslenmiş ancak aslında dijital olarak çalışıyor.



Filtrenin üzerine dokunarak metre veya feet cinsinden yüksekliğinizin birimini değiştirebileceğiniz gibi, filtrenin görünüşünü de değiştirmeniz mümkün. Fotoğrafı çektikten sonra yüksekliğiniz değişirse, yükseklik ölçen filtredeki rakamlar da dinamik olarak değişiyor. İlgili filtreyi kullanmak için Snapchat uygulamasının güncellemeniz yeterli.



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