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snapchat yeni atılımlar peşinde

SNAPCHAT YENİ ATILIMLAR PEŞİNDE

Son zamanlarda oldukça popüler olan ve adından sıkça söz ettiren Snapchat, arttırılmış gerçeklik üzerine hizmet veren İsrail firması Cimagine'yi 40 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı. Peki bundan sonraki planlar ne olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 28 Aralık 2016, 13:04
Puan Ver : Snapchat Yeni Atılımlar Peşinde(9/10)8


Son zamanlarda oldukça popüler olan ve adından sıkça söz ettiren Snapchat, arttırılmış gerçeklik üzerine hizmet veren İsrail firması Cimagine'yi 40 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı. Peki bundan sonraki planlar ne olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Şüphesiz sosyal medya hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Neredeyse her anımızı insanlarla paylaşma yarışı içinde olduğumuzdan, sosyal medya uygulamaları da bunlara dair geliştirmelere  devam etmekte.Günden güne gelişen ve yeni yeni özellikler kazanan uygulamaların başında gelen Snapchat, 40 milyon dolar karşılığında İsrailli sanal gerçeklik firması Cimagine'yi bünyesine kattı. Görünüşe bakılırsa firma geçen ay piyasaya sürdüğü kameralı gözlüğünü geliştirmeyi hedefliyor. Bu sanal gözlükler firmanın popülerliğine pek bir şey katmadı. Fakat çevrelere yerleştirilen rastgele otomatlardan satın alınması bu gözlüğü haddinden fazla değerli kılmaya yetti. Karaborsanın da hedefi olan bu gözlük seri üretime geçer mi tartışma konusu.



Sanal gerçeklik dünyasına da adım atmaya hazırlanan firmanın dişli rakipleri bulunuyor. Sosyal medya devinin en dişli rakipleri ise Facebook'un Oculus Rift'i. Halihazırda Instagram Stories üzerinden kıyasıya bir rekabet dönüyor ve bu rekabet sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik piyasasında da önümüzdeki günlerde bir hayli artacak gibi gözüküyor.



Şirket, Cimagine firmasının arttırılmış gerçeklik üzerine olan hizmetlerinden ne denli faydalanabilecek ve uygulamaya nasıl bir şekilde entegre edebilecek önümüzdeki günlerde göreceğiz.



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Etiketler: Snapchat  Yeni  Atılımlar  Peşinde    haber

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