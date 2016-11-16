Hızla popülerleşen ve popülerleştikçe Mark Zuckerberg'ün kabuslarına giren Snapchat, merakla beklenen kameralı gözlük Spectacles'ı satışa sundu. Ancak çok acayip bir yöntemle…



Hızla popülerleşen ve popülerleştikçe Mark Zuckerberg'ün kabuslarına giren Snapchat, merakla beklenen kameralı gözlük Spectacles'ı satışa sundu. Ancak çok acayip bir yöntemle…











Snapchat'ın bir süre önce duyurduğu kameralı gözlük Spectacles, özel olarak tasarlanmış ve sürpriz şekilde ABD'deki herhangi bir yerde ortaya çıkıp sadece 24 saat kalan otomatlarda satılmaya başlandı.



Snapchat kullanıcıları, otomatın nerede ortaya çıktığını özel bir web sitesinden takip edebiliyorlar.



Otomatı yakalamayı başaran Snapchat kullanıcıları 129 dolar karşılığında gözlüğe sahip olabiliyorlar. Ancak gözlüğü sadece Snapchat kullanıcılarının satın aldığını düşünmek yanlış olur. Otomat önünde kuyruğa giren çoğu kişi bunu bir yatırım olarak görüyor. Gözlüklere ulaşma şansı olmayan dünyadaki pek çok kullanıcı şu anda Spectacles gözlüklerine internetteki açık arttırma sitelerinde 3000 dolara varan teklifler yapıyorlar.



Şimdi merak edilen soru şu: Spectacles toplumda Google Glass'ın gördüğü tepkiyle mi karşılaşacak yoksa genel bir kabul mü görecek?



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