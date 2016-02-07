

Windows Phone‘un en büyük sorunun uygulama eksikliği olduğunu bilmeyen yoktur heralde. Microsoft'un tüm çabalarına rağmen işletim sistemini geniş kitlelere ulaştıramamasının en büyük nedeni bu.







Windows Phone'daki uygulama eksikliğinin en önemli örneği ise Snapchat. Tüm dünyada milyonlarca Android ve iOS kullanıcısı tarafından kullanılan Snapchat, hala Windows Phone'a gelmiş değil.



Birçok Windows Phone kullanıcısı Windows 10 Mobile'ın çıkışından umutlu olsa da, bu da pek birşeyi değiştirmedi. Bu arada Snapchat için başlatılan imza kampanyasına katılanların sayısı da arttıkça arttı.







Bugün itibariyle change.org'daki imza kampanyasına katılanların sayısı 60 bine ulaşmış durumda. Bu kullanıcıların tek isteği Windows Phone için resmi bir Snapchat uygulamasının yayınlanması. Bu kullanıcıların ısrarlı bekleyişlerinin Snapchat'in dikkatini çekip çekmeyeceği merak konusu.







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