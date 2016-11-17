

Wall Street Journal ve Reuters'ın haberine göre, Snapchat'in sahibi Snap şirketi, Amerikan







seçimlerinden önce halka arzının gerçekleşmesi için ABD'deki ilgili komisyona başvuru yaptı.







Snapchat'in 20-25 milyar dolar arasında bir değerlemeyle halka arz olması bekleniyor.







Snapchat bu rakama ulaşırsa bu, iki yıl önce yaklaşık 170 milyar dolar ile halka arz edilen







Çin'in e-ticaret devi Alibaba'dan sonra en büyük halka arz olacak.







Snapchat böylece, teknoloji şirketleri açısından ise, 2012'de yaklaşık 80 milyar dolar







değerlemeyle halka arz edilen Facebook'tan sonra borsaya açılan en büyük şirket haline







gelecek.







Daha önceki haberlerde Snapchat'in Mart 2017'de halka arzı planlandığı kaleme alınmıştı.







Bloomberg'e konuşan bir şirket yetkilisi, Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesinin







halka arz üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağını belirtti.







Aynı zamanda piyasadaki oynaklığın takip edileceğini, gerekirse tarihin erteleneceğini ekledi.







kaynak:hürriyet