SNAPCHAT HALKA ARZ İÇİN GİZLİ BAŞVURU YAPTI
Sosyal medyanın son yıllardaki gözde platformlarından Snapchat, halka arz için gizlice başvuruda bulundu.
Wall Street Journal ve Reuters'ın haberine göre, Snapchat'in sahibi Snap şirketi, Amerikan
seçimlerinden önce halka arzının gerçekleşmesi için ABD'deki ilgili komisyona başvuru yaptı.
Snapchat'in 20-25 milyar dolar arasında bir değerlemeyle halka arz olması bekleniyor.
Snapchat bu rakama ulaşırsa bu, iki yıl önce yaklaşık 170 milyar dolar ile halka arz edilen
Çin'in e-ticaret devi Alibaba'dan sonra en büyük halka arz olacak.
Snapchat böylece, teknoloji şirketleri açısından ise, 2012'de yaklaşık 80 milyar dolar
değerlemeyle halka arz edilen Facebook'tan sonra borsaya açılan en büyük şirket haline
gelecek.
Daha önceki haberlerde Snapchat'in Mart 2017'de halka arzı planlandığı kaleme alınmıştı.
Bloomberg'e konuşan bir şirket yetkilisi, Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesinin
halka arz üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağını belirtti.
Aynı zamanda piyasadaki oynaklığın takip edileceğini, gerekirse tarihin erteleneceğini ekledi.
kaynak:hürriyet
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