Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!

snapchat halka arz için gizli başvuru yaptı

SNAPCHAT HALKA ARZ İÇİN GİZLİ BAŞVURU YAPTI

Sosyal medyanın son yıllardaki gözde platformlarından Snapchat, halka arz için gizlice başvuruda bulundu.

Tarih : 17 Kasım 2016, 11:02
Puan Ver : Snapchat Halka Arz İçin Gizli Başvuru Yaptı(5/10)3


Wall Street Journal ve Reuters'ın haberine göre, Snapchat'in sahibi Snap şirketi, Amerikan



seçimlerinden önce halka arzının gerçekleşmesi için ABD'deki ilgili komisyona başvuru yaptı.



Snapchat'in 20-25 milyar dolar arasında bir değerlemeyle halka arz olması bekleniyor.



Snapchat bu rakama ulaşırsa bu, iki yıl önce yaklaşık 170 milyar dolar ile halka arz edilen



Çin'in e-ticaret devi Alibaba'dan sonra en büyük halka arz olacak.



Snapchat böylece, teknoloji şirketleri açısından ise, 2012'de yaklaşık 80 milyar dolar



değerlemeyle halka arz edilen Facebook'tan sonra borsaya açılan en büyük şirket haline



gelecek.



Daha önceki haberlerde Snapchat'in Mart 2017'de halka arzı planlandığı kaleme alınmıştı.



Bloomberg'e konuşan bir şirket yetkilisi, Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesinin



halka arz üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağını belirtti.



Aynı zamanda piyasadaki oynaklığın takip edileceğini, gerekirse tarihin erteleneceğini ekledi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Snapchat  Halka  Arz  İçin  Gizli  Başvuru  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER