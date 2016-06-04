Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat hızla büyüme sürecine devam ediyor.



Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat hızla büyüme sürecine devam ediyor.



Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Snapchat günlük kullanım oranlarıyla Twitter'ı geçmeyi başardı. Gelen verilere göre Snapchat'i günlük olarak 150 milyon kişi kullanıyor, bu oran Twitter tarafında ise 140 milyon civarında. Ama her iki firma tarafından da resmi rakamlar henüz gelmiş değil.



Snapchat açısından iyi olan bu olay Twitter açısından hiç de iyi değil. Snapchat daha 4 yaşında bir firma iken, Twitter ise 10 yılı devirmiş bir şirket. Şu anda oldukça büyük bir kullanıcı kitlesi olan Twitter son bir kaç senedir büyümeyle ilgili mücadele ediyorken firmanın geçtiğimiz dönemde aylık kullanıcı kitlesinde azalmalar yaşandığı görülüyor. Snapchat ise 150 milyon günlük kullanıcıya ulaşmış durumda. Platformun Aralık ayında günlük kullanıcı sayısı 110 milyon civarındaydı.



Snapchat eğer bu yükselişinin sürdürürse, Twitter piyasada oldukça zorlanacak.



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