O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

snapchat günlük kullanım oranları twitter'ı geçti

SNAPCHAT GÜNLÜK KULLANIM ORANLARI TWİTTER'I GEÇTİ

Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat hızla büyüme sürecine devam ediyor.

Tarih : 04 Haziran 2016, 10:09
Puan Ver : Snapchat Günlük Kullanım Oranları Twitter'ı Geçti(7/10)5


Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat hızla büyüme sürecine devam ediyor.



Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Snapchat günlük kullanım oranlarıyla Twitter'ı geçmeyi başardı. Gelen verilere göre Snapchat'i günlük olarak 150 milyon kişi kullanıyor, bu oran Twitter tarafında ise 140 milyon civarında. Ama her iki firma tarafından da resmi rakamlar henüz gelmiş değil.



Snapchat açısından iyi olan bu olay  Twitter açısından hiç de iyi değil. Snapchat daha 4 yaşında bir firma iken, Twitter ise 10 yılı devirmiş bir şirket.  Şu anda oldukça büyük bir kullanıcı kitlesi olan Twitter son bir kaç senedir büyümeyle ilgili mücadele ediyorken firmanın geçtiğimiz dönemde aylık kullanıcı kitlesinde azalmalar yaşandığı görülüyor. Snapchat ise 150 milyon günlük kullanıcıya ulaşmış durumda.  Platformun Aralık ayında günlük kullanıcı sayısı 110 milyon civarındaydı.



Snapchat eğer bu yükselişinin sürdürürse, Twitter piyasada oldukça zorlanacak.



FBI Dövmeleri Kayıt Altına Alıyor








Etiketler: Snapchat  Günlük  Kullanım  Oranları  Twitter  I  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER