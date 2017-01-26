

Sosyal medya uygulaması Snapchat , kendi paltformunda yayınlanan haberlerde clickbait başlıkların kullanılmaması için yeni önlemler alacak.



Clickbait , bir haberin hazırlanması sırasında okurları habere tıklatmak için “yem” niteliğinde haber başlığı kullanmak anlamına geliyor. Snapchat şimdi Dicover bölümünde yayınlanan başlıklarda, okurları kendilerine çekmek için yanıltıcı başlıkların atılmasını yasaklıyor. Yeni yayınlanacak kurallara göre, içerikle bağlantısı olmayan, takipçileri tık almaya yönelik yanıltıcı başlıkların kullanılması yasak olacak ve bu konuda şikayet alan içeriklerin incelenmesi sonucunda clickbait yöntemi tespit edilirse kullanıcılar cezalandırılacak.



Sosyal medya uygulaması aynı zamanda Discover bölümünde, küçük yaştaki kullanıcılar için sakıncalı olan içeriklerin de yer almasını istemiyor. Reklamverenlerin de bu konuda endişeli olduğu biliniyor. Şirketler reklamlarının rahatsız edici içeriklerde görünmesini istemiyorlar.



Snapchat yeni kuralları kısa süre içinde yayına alacak. Sosyal medya uygulamasının tasarımında da yaşanacak değişimle beraber kuralların da yayına girmesi bekleniyor.