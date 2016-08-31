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snapchat büyüme konusunda rakip tanımıyor

SNAPCHAT BÜYÜME KONUSUNDA RAKİP TANIMIYOR

Sosyal medya uygulamaları içinde en hızlı büyüme gösterenlerden biri olan Snapchat çift haneli rakamlara göz kırpmaya şimdiden başladı.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 09:46
Puan Ver : Snapchat Büyüme Konusunda Rakip Tanımıyor(0/10)


Sosyal medya uygulamaları içinde en hızlı büyüme gösterenlerden biri olan Snapchat çift haneli rakamlara göz kırpmaya şimdiden başladı.



Özellikle mobil pazarda çok güçlü rakipler ile yarışan snapchat en büyük rakibi Instagram olsa dahi yaptığı yeni hamlelerle büyüme hızında rakip tanımıyor. Şirket şimdiden çift hanelere ulaşmış durumda.



Elde edilen analiz sonuçlarına bakınca 150 milyon kadar kullanıcıya sahip olan uygulama çift haneli rakamlara ulaşarak 217 milyon rakamına çıkmayı başaracak. İstatistiklere göre sadece ABD sınırları içinde dahi 58 milyon kullanıcısı bulunuyor.



Uygulamayı kullanan yaş aralığına baktığımızda ise 16-35 yaş arasında ve oran yüzde 56 seviyesinde. 35 yaş üzeri kullanıcı miktarında yüzde 14 civarında seyrediyor.



Şimdilik sistemdeki en büyük sorun kamera merkezli uygulamaların daha çok genç kullanıcılara hitap etmesi oluyor. 35 yaş üstü kullanıcılar genelde bu tip durumlarda pek etkin olmuyorlar.



Sonuç olarak Snapchat yaptığı akıllı hamlelerle büyüme oranlarında başarı yakalasa da, getireceği yeni özellikler ve daha olgun kitlede kullanıcıya ulaşma konusunda hamleler yapamazsa tek haneli rakamlara düşmesi kaçınılmaz son gibi duruyor.



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Etiketler: Snapchat  Büyüme  Konusunda  Rakip  Tanımıyor    haber

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