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snapchat arama özelliği görüldü!

SNAPCHAT ARAMA ÖZELLİĞİ GÖRÜLDÜ!

Snapchat arama özelliği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor olabilir. Geliştiricilerin yayınladığı ekran görüntüleri dikkat çekici.

Tarih : 27 Ocak 2016, 09:22
Puan Ver : Snapchat Arama Özelliği Görüldü!(6/10)4


Snapchat arama özelliği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor olabilir. Geliştiricilerin yayınladığı ekran görüntüleri dikkat çekici.



Kendi kendini imha eden video ve fotoğrafların paylaşım servisi Snapchat yeni bir özellik ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor olabilir. XDA isimli Android geliştirici forumunda bir kullanıcı, şaşırtan ekran görüntüleri yayınladı. Snapchat'ten beklenmeyen özellikler gelecek.



Snapchat arama özelliği ve dahası!



İster beğenin ister beğenmeyin ama bugün milyonlarca kişi Snapchat isimli uygulamayı beğenerek kullanıyor. İlginç bir konsepte sahip olan uygulama genç nüfus tarafında son derece beğeniliyor. Ancak uygulama şimdi yeni özellikler duyuracak. Yayınlanan bazı ekran görüntüleri “ChatV2” olarak adlandırılıyor. İddiaya göre Snapchat önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.



Bahsedilen değişiklik ile Snapchat arama özelliği kazanabilir. Artık klasik bir fotoğraf ve video gönderme platformu olmanın yanı sıra Snapchat üzerinden kullanıcıları sesli ve görüntülü olarak arayabiliriz. Bahsedilen özelliğe ait bazı kodların mevcut Snapchat sürümüne gizlenerek eklendiği bilgisi paylaşılmış. Bu habere konu olan ekran görüntülerini XDA isimli forumdan bir Android geliştiricisi ortaya çıkardı. Bahsedilen özellikler doğruysa, Snapchat önümüzdeki dönemde Skype ve Viber gibi dev platformlara rakip olarak karşımıza çıkabilir.



Bir diğer iddia ise Snapchat arama özelliğinin yayıncılık üzerine kullanılabileceği. Yani tıpkı Periscope yayınları gibi Snapchat üzerinden canlı yayın yapmak mümkün olabilir. Ancak bu özellikte şimdilik video desteği bulunmuyor. Yayıncılık özelliği gelecekse bile bu ilk etapta sesli olacak. İlgili ekran alıntılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.



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Etiketler: Snapchat  Arama  Özelliği  Görüldü    haber

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