O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

snapchat 3d yüz tarama uygulaması satın aldı

SNAPCHAT 3D YÜZ TARAMA UYGULAMASI SATIN ALDI

Snapchat, cep telefonu kamerasıyla insan yüzünü 3D olarak tarayan Seene isimli uygulamayı gizlice satın aldı.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:58
Puan Ver : Snapchat 3D Yüz Tarama Uygulaması Satın Aldı(5/10)3


Snapchat, cep telefonu kamerasıyla insan yüzünü 3D olarak tarayan Seene isimli uygulamayı gizlice satın aldı. Şirket içinden sızan bilgilere göre Snapchat aslında uygulamayı bir ay kadar önce satın aldı ancak bu girişimi medyadan saklamayı başardı.



Söylenene göre, satın alma işlemi piyasa şartlarına göre oldukça düşük bir fiyatla gerçekleşti ve sosyal medya servisi, Seene'nin tüm çalışanlarını Los Angeles'taki merkezine taşıdı.



Seene uygulaması 2013 yılında hayata geçti ve kullanıcıların çeşitli objeleri 3D olarak tarayabilmeleri için hizmet veriyor. Uygulama bu tarama için telefonda pahalı bir derinlik sensörünün bulunmasına gerek duymadan standart kameralar üzerinden tarama yapabiliyor. Ancak uygulamanın asıl odaklandığı nokta insan yüzlerini 3D olarak tarayabilmek. Uygulamanın web sitesinde de bu noktada demo videoları yer alıyor.



Uygulama sayesinde, insanların fotoğraflardaki yüzlerini, daha gerçekçi ve pratik şekilde birbiriyle değiştirmek mümkün olabiliyor. Ayrıca Snapchat'in kısa süre önce satın aldığı bir akıllı gözlük şirketi de bulunuyor ve sosyal medya uygulamasının bu iki ürünü birleştirerek, kullanıcıların birbiriyle artırılmış gerçeklik vasıtasıyla karşılıklı sohbet edebileceği yeni uygulamalar geliştirmek istediği düşünülüyor.



OnePlus Akıllı Saatini Son Anda İptal Etti

 






Etiketler: Snapchat  3D  Yüz  Tarama  Uygulaması  Satın  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER