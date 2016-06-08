

Snapchat, cep telefonu kamerasıyla insan yüzünü 3D olarak tarayan Seene isimli uygulamayı gizlice satın aldı. Şirket içinden sızan bilgilere göre Snapchat aslında uygulamayı bir ay kadar önce satın aldı ancak bu girişimi medyadan saklamayı başardı.



Söylenene göre, satın alma işlemi piyasa şartlarına göre oldukça düşük bir fiyatla gerçekleşti ve sosyal medya servisi, Seene'nin tüm çalışanlarını Los Angeles'taki merkezine taşıdı.



Seene uygulaması 2013 yılında hayata geçti ve kullanıcıların çeşitli objeleri 3D olarak tarayabilmeleri için hizmet veriyor. Uygulama bu tarama için telefonda pahalı bir derinlik sensörünün bulunmasına gerek duymadan standart kameralar üzerinden tarama yapabiliyor. Ancak uygulamanın asıl odaklandığı nokta insan yüzlerini 3D olarak tarayabilmek. Uygulamanın web sitesinde de bu noktada demo videoları yer alıyor.



Uygulama sayesinde, insanların fotoğraflardaki yüzlerini, daha gerçekçi ve pratik şekilde birbiriyle değiştirmek mümkün olabiliyor. Ayrıca Snapchat'in kısa süre önce satın aldığı bir akıllı gözlük şirketi de bulunuyor ve sosyal medya uygulamasının bu iki ürünü birleştirerek, kullanıcıların birbiriyle artırılmış gerçeklik vasıtasıyla karşılıklı sohbet edebileceği yeni uygulamalar geliştirmek istediği düşünülüyor.



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